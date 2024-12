La piazza "partecipata" di borgo San Donato fa festa in vista del Natale per presentare le attività sociali del territorio

A Torino, e più precisamente nello storico borgo San Donato, c'è una piazza che da qualche anno a questa parte ha fatto della partecipazione il proprio mantra: stiamo parlando di piazza Paravia, la cui cura è stata affidata grazie ad un patto di collaborazione agli “Amici di Piazza Paravia”.

Un Natale di iniziative sociali e culturali

In occasione del Natale, sabato 7 dicembre il gruppo composto da cittadini e organizzazioni del terzo settore si darà appuntamento non solo per celebrare l'arrivo delle feste e scambiarsi gli auguri, ma anche per presentare le iniziative sociali e culturali realizzate sul territorio: dalle 10 alle 13, quindi, gli spazi si trasformeranno in laboratorio a cielo aperto con la possibilità di attivarsi per il quartiere.

Le attività

Prima di tutto verrà presentato il nuovo assetto della Casa del Quartiere “PiùSpazioQuattro”, che a causa dei lavori attualmente in corso sulla sede di via Saccarelli 18 si sta riorganizzando in modalità diffusa, poi ci sarà spazio per le attività, con focus sulla lettura grazie alla Compagnia 3001 e alla Banca del Tempo della Circoscrizione 4, sulla cura dello spazio pubblico grazie agli Amici di Piazza Paravia, sui regali con uno scambio a cura del progetto COSO di Les Petites Madeleines, all'arte con l'inaugurazione della mostra fotografica a cura di Cooperativa Progetto Tenda e Associazione Relamondo e sulla raccolta alimentare per famiglie fragili con Arci Torino; in conclusione ci sarà un brindisi musicale.

I partecipanti

All'evento parteciperanno PiùSpazioQuattro, Associazione Altrementi, Amici di Piazza Paravia, Banca del Tempo della Circoscrizione 4, Cooperativa San Donato, Ecoborgo Campidoglio, Compagnia 3001, Arci Torino, Relamondo, Cooperativa Progetto Tenda, Polisportiva San Donato, Les Petites Madeleines APS, Diecicento LAB, Riabitare la Città, Cooperativa Frassati, Raffinerie Sociali, Si Può Fare, Associazione Tampep, Amece, Associazione Jonathan, Parco del Nobile, Volere la Luna, Associazione Sarda a Torino "A. Gramsci", Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato.