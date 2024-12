Collegno, sgomberati due alloggi occupati abusivamente

Altri due alloggi occupati abusivamente recuperati questa mattina al villaggio Dora a Collegno, grazie a un’operazione congiunta delle forze dell’ordine insieme alla Polizia locale, ai servizi sociali, e al personale Atc.

Gli appartamenti, situati in viale Partigiani e in via Allegri, sono stati messi in sicurezza dall'Agenzia Territoriale per la casa. Con l'intervento di oggi salgono a 8 gli alloggi recuperati nella zona.

"Impegno concreto contro occupazioni abusive"