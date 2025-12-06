Più sicurezza nei pronto soccorso torinesi: sanitari a confronto con il sindacato dei Carabinieri

Si è svolta venerdì 5 dicembre 2025 la prima edizione del progetto formativo aziendale “Sicurezza in Pronto Soccorso: gestione dei conflitti e tecniche di protezione”, realizzato dall’ASL Città di Torino con la collaborazione del Sindacato Italiano Militari – Carabinieri di Torino.

L’iniziativa, organizzata presso l’Aula Magna dell’Ospedale Oftalmico di via Filippo Juvarra 19, è rivolta al personale dei Pronto Soccorso della Città di Torino e mira a rafforzare la sicurezza degli operatori, fornendo competenze pratiche nella gestione delle situazioni conflittuali e potenzialmente violente. Il corso è stato coordinato dal Dott. Roberto Testi, Direttore del Dipartimento di Prevenzione, e dal Dott. Roberto Balagna, Direttore del Dipartimento DEA dell’ASL Città di Torino.

La formazione si è articolata in quattro stazioni didattiche a rotazione, dedicate al riconoscimento precoce dei segnali di escalation, alle tecniche comunicative e posturali di depotenziamento dell’ira, alle procedure di autoprotezione (run, hide, tell) e alla lettura dell’ambiente di lavoro in chiave di sicurezza. A tali attività pratiche si è affiancato un approfondimento dedicato alla normativa di riferimento, con particolare riguardo al Decreto-Legge 1 ottobre 2024, n. 137, in vigore dal 2 ottobre 2024, che introduce misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari — e per contrastare il danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria — fornendo un quadro normativo aggiornato su quelli che sono gli strumenti utili che ha messo in campo il legislatore.

In questo contesto, il Segretario Generale Provinciale del SIM Carabinieri Torino, Massimiliano Usai, ha sottolineato come “_Questo progetto incarna pienamente il nostro senso di attaccamento al territorio e la volontà di fare rete per rafforzare la sicurezza di chi opera nei Pronto Soccorso. Ringraziamo il dottor Testi, il dottor Balagna e il dottor Novello per aver creduto in questo percorso condiviso, realizzato a beneficio dell’intera ASL Città di Torino_.”

Il tema delle aggressioni a personale sanitario è più che mai attuale, con un trend costantemente in crescita. I numerosi episodi ai danni degli operatori sanitari rende indispensabile promuovere percorsi formativi congiunti, capaci di rafforzare la prevenzione e la gestione delle situazioni critiche, migliorando al tempo stesso la qualità dell’assistenza sul territorio.