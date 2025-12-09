La Circoscrizione 5 si accende per il Natale: al via “Magia di Luci”

La magia delle feste arriva anche nella Circoscrizione 5, dove luminarie e decorazioni natalizie hanno trasformato il territorio in un grande percorso luminoso. A darne l’annuncio è Alfredo Ballatore, coordinatore al Commercio, che ora invita residenti e visitatori a lasciarsi avvolgere dall’atmosfera scintillante e gioiosa di questi giorni, concedendosi una passeggiata senza fretta tra vie e quartieri illuminati.

Un percorso che attraversa tutta la Circoscrizione

Le luci natalizie sono state accese lungo un ampio itinerario che tocca numerose strade: via Chiesa della Salute, via Villar, via Vibò, via Sospello, via Coppino, via Breglio, via Stradella, via Lanzo, via Venaria, via Borgaro, via Luini, via Val della Torre e l’area del mercato Cincinnato. Un percorso diffuso pensato per valorizzare il territorio, sostenere le attività commerciali e regalare ai cittadini uno scenario suggestivo in grado di accompagnare tutto il periodo delle feste.

L’invito: “Passeggiate tra luci e colori”

Ballatore incoraggia la cittadinanza a vivere questi giorni con spirito sereno e festoso: “Indossate il cappello più caldo e concedetevi una passeggiata, oppure un breve giro in auto, lungo le strade illuminate della Circoscrizione 5, che in questo periodo diventa un luogo speciale in cui vivere”.

La Circoscrizione invita inoltre a condividere le foto delle luminarie sui social: chi immortala gli allestimenti può taggare la Circoscrizione 5 e usare l’hashtag #LuminarieC5, contribuendo a costruire una galleria partecipata che racconti il territorio attraverso gli occhi dei residenti.