“Sulla 5 si può”, sport e laboratori gratuiti per i ragazzi del quartiere

Sport, arte e inclusione sociale. Parte in Circoscrizione 5 il progetto “Sulla 5 si può”, promosso dalla Cooperativa Sociale “Un sogno per tutti” e patrocinato dal centro civico, con l’obiettivo di far nascere e coltivare le passioni sportive e artistiche dei ragazzi e delle ragazze del territorio.

L’iniziativa si svilupperà da gennaio a giugno 2026 e offrirà laboratori completamente gratuiti, pensati per permettere ai giovani di sperimentare nuove discipline e, successivamente, inserirsi nelle realtà sportive e associative del quartiere.

Attività gratuite tra sport e creatività

Le opportunità spaziano dal basket al parkour, dalla giocoleria all’hitball, fino al pugilato e alla mountain bike. Non solo sport: previsti anche laboratori di strumentistica musicale, teatro e murales.

I partecipanti sono stati individuati grazie a una collaborazione tra docenti scolastici ed educatori, con particolare attenzione ai ragazzi con maggior bisogno di opportunità educative e aggregative.

Le sedi del progetto

Le attività si svolgeranno in diversi spazi scolastici e sportivi della zona: IC Gemelli di corso Lombardia 98, IC Turoldo di via Ambrosini 1, IC Aleramo di via Lemie 48, Palahitball di corso Lombardia 174 e Pala Ginnastica IBIS di via Pittara 10