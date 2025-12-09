Mirafiori Sud, nuovo incontro Unitre: si parla di prevenzione delle cadute

Continua a Mirafiori Sud il ciclo di appuntamenti culturali promossi dalla Fondazione della Comunità di Mirafiori, in collaborazione con Unitre Nazionale e con il patrocinio della Circoscrizione 2. Un programma pensato per offrire ai cittadini occasioni gratuite di approfondimento su temi legati ad arte, storia, letteratura, scienza e attualità, grazie al contributo di esperti di comprovata esperienza.

Il ruolo del Comitato Scientifico

A coordinare i contenuti e l’impostazione degli incontri è il Comitato Scientifico di Unitre Mirafiori Sud, composto da Piercarla Bordiga del Comitato Borgata Mirafiori, Laura Celeghin dell’associazione I Miravolti Odv, Roberta Molinar della Fondazione Mirafiori e Luca Rolandi per la Circoscrizione 2. Un gruppo di lavoro che opera per garantire qualità e pluralità dei temi trattati.

Il prossimo appuntamento

Il nuovo incontro è in programma giovedì 11 dicembre alle 15 e sarà dedicato alla prevenzione delle cadute e degli incidenti domestici nella popolazione anziana. La conferenza sarà tenuta dalla dottoressa Rosa D’Ambrosio, medico igienista, epidemiologa ed ex direttrice della Struttura Prevenzione e Promozione della Salute dell’Asl Città di Torino. Un tema di grande attualità, considerata la frequenza con cui gli incidenti domestici coinvolgono persone over 65.

Dove si svolge e come partecipare

L’incontro si terrà nella Sala Consiglio della Circoscrizione 2, in strada Comunale di Mirafiori 7. Per partecipare è necessario essere in possesso della tessera Unitre Mirafiori Sud, dal costo di 5 euro. Il tesseramento potrà essere effettuato direttamente prima dell’inizio dell’evento, a partire dalle 14.30. Per informazioni sono attivi il numero 011.6825390 e l’e-mail unitre@fondazionemirafiori.it.