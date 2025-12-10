Nichelino e un quadrifoglio colorato per chiedere rispetto per gli anziani alla guida

Nichelino si schiera dalla parte degli over 70, in particolare di quelli al volante. Sulle vetture che circoleranno sulle strade della città a breve si potrà vedere un simbolo speciale, un quadrifoglio colorato. Rappresenta un segnale che indica la presenza di un guidatore anziano, invitando gli altri automobilisti a mostrare rispetto e pazienza.

Un progetto ispirato alla cultura giapponese

È l’idea alla base di un progetto ispirato all'iniziativa giapponese "Koreisha mark", per identificare i guidatori più avanti con l’età. L'iniziativa, promossa dagli assessorati alla Terza età e alla Sicurezza urbana, è stata subito sposata dalla Polizia locale di Nichelino e dal suo comandante Giustino Goduti: "Non è un segnale di debolezza, ma un invito alla responsabilità collettiva. L'intenzione è quella di promuovere una nuova cultura della strada, in cui il rispetto reciproco sia al centro della convivenza civile e della sicurezza di tutti".

Come spiegato dalle assessore nichelinesi Giorgia Ruggiero e Carmen Bonino l'iniziativa invita la popolazione alla comprensione, soprattutto quando un anziano alla guida procede con più calma e sensibilizza sul valore della pazienza e della prudenza al volante.

Distribuzione adesivi a partire dal 16 dicembre

Il programma, intitolato "Over 70 alla guida: rispetto e prudenza", prevede la distribuzione dei quadrifogli adesivi il prossimo giovedì 16 dicembre, a partire dalle ore 15.30, durante il tradizionale brindisi di Natale al centro anziani Nicola Grosa.