Nichelino e un quadrifoglio colorato per chiedere rispetto per gli anziani alla guida

L'iniziativa promossa in collaborazione con la Polizia locale per invitare gli altri automobilisti a mostrare attenzione e pazienza

Nichelino si schiera dalla parte degli over 70, in particolare di quelli al volante. Sulle vetture che circoleranno sulle strade della città a breve si potrà vedere un simbolo speciale, un quadrifoglio colorato. Rappresenta un segnale che indica la presenza di un guidatore anziano, invitando gli altri automobilisti a mostrare rispetto e pazienza.

Un progetto ispirato alla cultura giapponese

È l’idea alla base di un progetto ispirato all'iniziativa giapponese "Koreisha mark", per identificare i guidatori più avanti con l’età. L'iniziativa, promossa dagli assessorati alla Terza età e alla Sicurezza urbana, è stata subito sposata dalla Polizia locale di Nichelino e dal suo comandante Giustino Goduti: "Non è un segnale di debolezza, ma un invito alla responsabilità collettiva. L'intenzione è quella di promuovere una nuova cultura della strada, in cui il rispetto reciproco sia al centro della convivenza civile e della sicurezza di tutti".

Come spiegato dalle assessore nichelinesi Giorgia Ruggiero e Carmen Bonino l'iniziativa invita la popolazione alla comprensione, soprattutto quando un anziano alla guida procede con più calma e sensibilizza sul valore della pazienza e della prudenza al volante.

Distribuzione adesivi a partire dal 16 dicembre

Il programma, intitolato "Over 70 alla guida: rispetto e prudenza", prevede la distribuzione dei quadrifogli adesivi il prossimo giovedì 16 dicembre, a partire dalle ore 15.30, durante il tradizionale brindisi di Natale al centro anziani Nicola Grosa.

Massimo De Marzi

