I Babbi Natale in moto colorano di rosso il centro di Nichelino [FOTO]

Metti un sabato mattina, a pochi giorni dalla festa più attesa dai bambini, nel centro di Nichelino. D'improvviso ecco arrivare una banda di Babbi Natale a bordo di fiammanti Harley Davidson e di altre motociclette. Il risultato è stato un'ora e mezzo di divertimento per tutti, specialmente per i più piccoli.

Piazza Di Vittorio invasa di moto

Piazza Di Vittorio si è animata e colorata di rosso grazie all'iniziativa “Babbi Natale in Moto” fortemente voluta e organizzata dall'associazione Idea, già protagonista di numerosi appuntamenti solidali. Questa nuova edizione è stata inserita a pieno titolo nel programma delle iniziative della Città di Nichelino per le feste di fine anno. Mentre tutto intorno alla piazza centrale della città fervevano i preparativi per l'inaugurazione del villaggio di Natale, prevista per il giorno dell'Immacolata, nel giro di pochi minuti sono arrivati numerosi motoclub del territorio, tra cui il Motoclub della Polizia di Stato, insieme a tanti altri centauri che hanno portato allegria ed uno spirito festoso.

Thè caldo per tutti i partecipanti

Paolo Coniglio, Presidente dell’Associazione Idea, si è detto felice di "riproporre un appuntamento che, anno dopo anno, unisce con entusiasmo motociclisti e famiglie. ‘Babbi Natale in Moto’ è un modo divertente e solidale per vivere insieme lo spirito delle feste e per valorizzare la nostra Nichelino”.

Come da tradizione, le motociclette si trasformeranno in veri e propri “slittini” rombanti guidati da Babbi Natale, regalando momenti di spettacolo e atmosfera magica per tutti i presenti. Durante l’evento è stato offerto thè caldo ai partecipanti, mentre i più piccoli si avvicinavano incuriositi ai Babbi Natale e alle loro rombanti moto: il conto alla rovescia verso il 25 dicembre è ufficialmente iniziato.