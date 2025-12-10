Volley A1/F: la Monviso lotta, ma Novara rispetta il pronostico

La Wash4green Monviso Volley combatte e dà del filo da torcere all’Igor Gorgonzola Novara, ma le padrone di casa rispettano il pronostico, conquistando i 3 punti. Nelle fila della squadra di Nica, Dodson si fa notare in attacco, mentre Malual continua a sbagliare tanto e non incidere nei momenti che contano.

Primo set

Novara strappa in partenza con Tolok e Costantini (5-2). Battistoni cerca con costanza Dodson che tiene botta e chiuderà a 5 punti, di cui un muro. La squadra di Nica si tiene in scia fino al 10-9 di D’Odorico, poi Novara scivola via sul 14-9 con Costantini. La Wash4green non riesce a rientrare nel set e Tolok mette a segno la palla del 25-20.

Secondo set

Il parziale inizia con il +2 delle ospiti con Dodson (1-3). Alsmeier riporta il pari con un 1-2 (4-4). Un muro di Battistoni riporta le monvisine al doppio vantaggio. Davyskiba approfitta di una ricezione scheggiata (6-9) e poi piazza il +4 (6-10). Sempre lei regala il +5 (11-16). Il massimo vantaggio arriva con un errore di Tolok (15-21). Ma la Monviso restituisce il punteggio del primo set con una straripante Davyskiba.

Terzo set

Novara va avanti 4-2 con un errore di D’Odorico, poi si scatena Dodson e ribalta il risultato (4-6). Herbotts spara fuori ed è +3 (5-8). Ma Alsmeier rimette i conti in pari (8-8). Sempre lei riporta il doppio vantaggio (11-9). Davyskiba mette in crisi la ricezione e regala l’11-11. Le novaresi però piazzano un parziale di 5-0 e vanno sul 16-11. La reazione monvisina non manca e un muro di Sylves vale il 20-19. L’aggancio però non riesce e Alsmeier chiude 25-21.

Quarto set

La Monviso parte 1-5, ma viene subito risucchiata dalle bocche da fuoco novaresi (5-5). La Wash4green si rifà avanti due volte (5-7 e 13-15) senza riuscire a tenere le padrone di casa a distanza. Malual spara fuori una diagonale e regala il 18-15. Malgrado i tentativi di aggancio, Novara arriva al traguardo: 25-23, grazie a un diagonale out di Šiftar.