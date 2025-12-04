Non si ferma il tennis a Torino: in arrivo le finali nazionali a squadre nel ricordo di Pietrangeli [VIDEO]

Il 2025 tennistico di Torino non è finito: ci sono ancora i titoli della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) da assegnare ai club. Sul campo del Circolo della Stampa Sporting, il 6 e 7 dicembre, scenderanno le squadre finaliste maschili e femminili che si contenderanno il titolo nazionale, per il quarto anno consecutivo a Torino.

La finale femminile sarà una replica dello scorso anno, con le campionesse in carica dell’Associazione Tennis Verona Falconeri e le rivali del Circolo Tennis Palermo. Nella sfida maschile, invece, la finale sarà tutta nuova tra il Circolo Tennis Dilettantistico Massa Lombarda e Match Ball Firenze Country Club, che proverà nell'impresa di portarsi a casa lo scudetto da neo-promossa.

Si tratta del terzo importante appuntamento tennistico per Torino, che ha ospitato a maggio "Piemonte Open Intesa Sanpaolo" e ovviamente le ATP Finals a novembre. Il Circolo di corso Giovanni Agnelli è stato la casa del Challenger 175 e sede degli allenamenti dei campioni delle Finals



“La Serie A1 è il campionato che più di ogni altro racconta l’identità del nostro movimento - ha dichiarato Angelo Binaghi, Presidente della FITP - i circoli, il vivaio, il lavoro quotidiano sul territorio e il valore della squadra. Portare per il quarto anno consecutivo le finali a Torino, in un luogo prestigioso come il Circolo della Stampa Sporting, significa dare continuità a una tradizione che unisce storia e futuro del nostro tennis".

Questa edizione è stata dedicata al compianto Nicola Pietrangeli, scomparso lo scorso 1° dicembre. Proprio sui campi del Circolo della Stampa vinse gli Internazionali d'Italia nel 1961, svolti a Torino per celebrare i 100 anni dell'Unità d'Italia, battendo in finale Rod Laver. Pietrangeli ha inoltre vinto 8 volte il campionato A1 tra il 1961 e 1969 con i club TC Ignis Comerio, Circolo Canottieri Roma e Società Canottieri Olona Milano.

Il programma

Sabato 6 dicembre, dalle ore 11, Finale femminile:

• Singolare n.3

• Singolare n.2

• Singolare n.1

Eventuali doppi a seguire



Domenica 7 dicembre, dalle ore 10, Finale maschile:

• Singolare n.3 e Singolare n.4 in contemporanea su due campi

• Singolare n.2 (al termine del singolare disputato sul campo principale)

• Singolare n.1 (al termine del singolare n.2)

• Eventuali doppi a seguire su un unico campo (al termine del singolare n.1)