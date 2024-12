Cani che salvano cani (e non solo): contro polpette e bocconi killer arrivano a Torino le unità antiveleno [FOTO E VIDEO]

Da questa mattina si sono radunati lungo Po, alla fine di Corso Belgio, poco prima del Ponte di Sassi. Qui hanno cominciato a battere un’area che percorre il fiume e che si estende per tutto il Parco della Colletta. Zona dove nei giorni scorsi ci sono state diverse segnalazioni per la presenza di bocconi avvelenati . Il team della squadra cinofila antiveleno, attiva da diversi anni con il coinvolgimento di molti enti, individua e bonifica gli spazi pubblici dove sono stati segnalati avvelenamenti o eventuali rischi connessi.

La storia delle Unità Antiveleno

Nato con il progetto Wolf Alps Eu per individuare le situazioni di bracconaggio contro i lupi, soprattutto in zone di alpeggio, la squadra è composta dalle unità cinofile dei Forestali dei Carabinieri, dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delle Aree Protette del Po Piemontese, delle Alpi Marittime e delle Alpi Cozie, da unità provenienti dalla Regione Liguria, oltre alla vigilanza faunistica ambientale provinciale di Asti e di Brescia.

Dal lupo ai bocconi

Würstel, pane e formaggi contaminati

Un'unione di forze che ora dalla montagna scende in Città, in un’area urbana che ha visto negli ultimi anni episodi di avvelenamento e segnalazioni di cittadini sempre più crescenti, soprattutto attraverso i social. Spesso sono atti intimidatori, lasciati platealmente in bella vita per fare in modo che i padroni con i loro cani stiano alla larga. A volte sono più nascosti: in quel caso vengono attirati da pezzi di carne, formaggi, pane, würstel contaminati. Qui avviene l’avvelenamento che richiede un intervento immediato con lavanda gastrica da parte dei veterinari.