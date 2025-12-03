Piscina di Luserna San Giovanni: aumentano i costi della progettazione

Lievita di 100.000 euro il costo per la progettazione esecutiva degli interventi da realizzare alla piscina di Luserna San Giovanni che attende una completa ristrutturazione. La comunicazione è stata fatta durante il Consiglio comunale di mercoledì 26 novembre quando è stato necessario votare una variazione di bilancio per stanziare la cifra necessaria.

“Lo scorso anno è entrata in vigore la legge che obbliga gli enti a dotarsi di una progettazione Bim per i lavori sopra i 2milioni di euro. Così il costo del progetto esecutivo per la nostra piscina, che era di 500.000 euro, cresce di 50.000 euro” dettaglia il sindaco di Luserna San Giovanni, Duilio Canale.

Il Bim (Building Information Modeling) è un sistema informativo digitale che integra in un modello 3D le informazioni su ogni aspetto dell’opera seguendola nel suo sviluppo. Inizialmente, l’ente non credeva di dover ricorrere a questo tipo di progettazione perché il quadro normativo non era ancora definito.

Ma le spese non sono finite qui: “È necessario dare un incarico al Politecnico di Torino affinché supporti gli uffici comunali, e in particolare la contabilità, nell’utilizzo di questo tipo di progettazione” aggiunge Canale. L’incarico, a cui sono stati destinati risorse del fondo del Pnrr per la digitalizzazione, ammonta a circa 49.000 euro.

“Il bando al livello europeo per l’affidamento della progettazione esecutiva in Bim della piscina verrà emesso in questo mese – annuncia Canale –. Il progetto dovrà essere consegnato nella prossima estate”.