Moncalieri chiede l'aiuto di Jannik Sinner per spingere Hegor verso le Paralimpiadi di Los Angeles

Oggi, 3 dicembre, è la Giornata internazionale delle persone con disabilità. E Moncalieri la vuole celebrare raccontando la storia di Hegor di Gioia, 40enne numero uno italiano del tennis in carrozzina.

Un sogno chiamato Los Angeles

Un tuffo in piscina finito in tragedia, con la frattura di due vertebre cervicali e la conseguente paralisi, non è stata la fine della sua vita, ma l'inizio di una nuova fase, in cui lo sport e il tennis in carrozzina lo hanno portato a diventare il migliore della specialità nel nostro Paese. E ora "vogliamo far camminare sulle gambe di Moncalieri il sogno del nostro campione", ha spiegato il sindaco Paolo Montagna. "Tocca a Hegor arrivare nei primi 12 atleti al mondo per qualificarsi alle ParaOlimpiadi di Los Angeles 2028 (oggi è 31esimo). "Ma tocca a noi fare ciò che è possibile per consentirgli di affrontare i costi per allenamenti, tornei, trasferte", ha spiegato il primo cittadino.

La Legge 36 del 2021 prevede la possibilità di tesserare atleti con disabilità a gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Ne sono fulgido esempio Campioni Paralimpici come la moncalierese Carlotta Gilli nel nuoto piuttosto che Bebe Vio nella scherma. Tale possibilità - che garantisce agli atleti disabili piena tutela economica, previdenziale, giuridica e organizzativa - non è mai stata “accesa” per il tennis in carrozzina.

L'appello a Mattarella e a Sinner

Ed allora ecco che Montagna lancia un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla Premier Giorgia Meloni, ai campioni del tennis italiano, in primo Jannik Sinner, fresco vincitore per la seconda volta delle Nitto Atp Finals a Torino. "Chiediamo insieme ai Corpi/Gruppi dello Stato che ne hanno titolo, dalla Guardia di Finanza alla Polizia di Stato, dall'Esercito ai Carabinieri, di aprire posizioni per l’assunzione nei propri organici e gruppi sportivi di atleti di tennis in carrozzina. Sarebbe davvero un modo concreto di celebrare la giornata di oggi e di costruire diritti e pari opportunità".

"In ultimo, chiedo a tutti quelli che condividono questa proposta di condividere questo post e mettere così migliaia di gambe ai sogni di Hegor e di chi è costretto dal destino su una sedia a rotelle", ha concluso Montagna. Per fare in modo che il sogno a cinque cerchi dell'atleta moncalierese possa trasformarsi in realtà.