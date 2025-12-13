Verso il 21 Marzo: nasce una nuova collaborazione tra Unito, Libera e Avviso Pubblico

L’Università di Torino e le associazioni Avviso Pubblico, Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione e Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie progettano insieme un percorso di lavoro condiviso su temi legati ai fenomeni corruttivi e mafiosi. L’Università, nella piena consapevolezza della pervasività di tali fenomeni anche sul territorio piemontese, ritiene fondamentale il supporto delle maggiori realtà nazionali che in questi anni hanno contribuito a costruire conoscenza e sperimentazioni. Con l’obiettivo di affiancare la pluralità e la multidisciplinarietà dell’analisi alla complessità e alla multidimensionalità dei problemi, l’Università mette a disposizione le proprie competenze e professionalità per comprendere meccanismi e dinamiche dei fenomeni.

Nel primo incontro di progettazione, la Rettrice Cristina Prandi, il Prorettore Gianluca Cuniberti, il Professor Rocco Sciarrone, Delegato per le attività su mafie, antimafia ed educazione alla legalità dell'Università, Don Luigi Ciotti e Francesca Rispoli, Presidenti di Libera, Roberto Montà e Renato Pittalis, Presidente e Vice Presidente di Avviso Pubblico, hanno avviato la costruzione di un programma di lavoro che attraverserà le diverse attività e missioni dell’Università, da quella formativa a quella riguardante il contributo della ricerca e la valorizzazione delle conoscenze, sino alla possibilità di arricchire ulteriormente lo sguardo sulla propria azione amministrativa.

La collaborazione si esprimerà concretamente anche in occasione della celebrazione della “Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, nata nel 1996 proprio dall’impegno di Libera e riconosciuta ufficialmente dallo Stato attraverso la Legge n. 20 dell’8 marzo 2017. Il 21 marzo prossimo, per la trentesima edizione, l’Università metterà infatti a disposizione alcuni spazi per accogliere iniziative e seminari di approfondimento, oltre a confermare la propria presenza accanto a cittadini e istituzioni.

“Con questa collaborazione diamo concretezza – dichiara la Rettrice Cristina Prandi – a un impegno del programma di mandato. Ringrazio Don Luigi Ciotti e Roberto Montà per la disponibilità a collaborare. Come Università scegliamo di guardare a questi temi a partire dalle nostre missioni e dal nostro essere Ente Pubblico, ma l’azione formativa e di ricerca non riguarda solo gli studenti o l’analisi dei fenomeni, è anche un impegno e una responsabilità che parte da chi è chiamato, pro tempore, a rappresentarli. Di qui la scelta di dare il nostro contributo alla celebrazione della “Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” attraverso la disponibilità di spazi ma anche nella scelta di essere presenti, in prima persona, rappresentando la nostra Università alla manifestazione”.

“Credo – dichiara il Prorettore Gianluca Cuniberti – che su temi così rilevanti per il nostro Paese, l’Università possa mettere a disposizione competenze scientifiche multidisciplinari fondamentali per analizzare fenomeni tanto pervasivi quanto complessi. La collaborazione strutturata con realtà associative il cui impegno e l’approfondimento su questi temi si manifesta da oltre vent'anni e con le istituzioni nazionali e territoriali, diventa una strada non solo fertile ma sempre più necessaria e non rimandabile”.

“L’Università – dichiara il Professor Rocco Sciarrone – intende rafforzare e mettere a sistema la collaborazione con Libera e Avviso Pubblico per valorizzare e ampliare le proprie attività sui temi delle mafie e dell’antimafia, sul piano della ricerca, della didattica, della diffusione pubblica delle conoscenze e della prevenzione amministrativa interna”.

“Come Libera siamo lieti di questo nuovo percorso di collaborazione con l’Università di Torino. Per noi si tratta anche di un ritorno alle origini – dichiara la co-presidente di Libera Francesca Rispoli – proprio a Torino, infatti, nel 2005 è stato siglato il primo protocollo tra Libera e un ateneo italiano. È quindi motivo di gioia poter ripartire oggi con una collaborazione strutturata con gli organi centrali dell’Ateneo, che si aggiunge al lavoro costruito negli anni attraverso il Master Interateneo in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione, lo sviluppo di ricerche sociali congiunte, su mafie e corruzione, e la presenza continuativa del nostro presidio universitario, in dialogo con la comunità studentesca. Unire ricerca, didattica e partecipazione studentesca costituisce un approccio integrato capace di generare conoscenza, consapevolezza e responsabilità condivisa, che Libera promuove sui territori”.

“Siamo molto contenti di stringere ancora di più la collaborazione con l’Università di Torino – dichiara il presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà – già attiva da qualche anno grazie al lavoro avviato con il professor Sciarrone su alcune attività di ricerca e di supporto ai nostri enti locali sul territorio piemontese e nazionale. Per Avviso Pubblico è molto importante questa collaborazione e auspichiamo che diventi ancora più forte e strutturata perché per noi le Università rappresentano una fonte di informazione, ricerca e conoscenza che possiamo mettere a disposizione dei nostri soci nei percorsi formativi e di sensibilizzazione, ma anche una comunità e un pubblico a cui fare riferimento per un percorso di avvicinamento all’impegno politico istituzionale. Inoltre l’Università è un ente pubblico importante che gestisce risorse significative e su questo noi possiamo mettere a disposizione le competenze che Avviso Pubblico ha maturato nel corso di questi trent’anni a supporto di percorsi particolarmente attenti nelle attività di prevenzione al fenomeno corruttivo e mafioso e in una logica di promozione dei valori della legalità”.