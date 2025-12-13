"Ci dai una zampa?". Un weekend di raccolta del cibo per le colonie feline di Nichelino

Oggi e domani, sabato 13 e domenica 14 dicembre, a Nichelino il passaparola è uno solo: "Ci dai una zampa?". E' in programma infatti un weekend di raccolta delle derrate alimentari per sostenere le colonie feline della città.

"Una presenza silenziosa che è parte importante della nostra città e per questa va tutelata - ha sottolineato l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola - A Nichelino abbiamo costruito un progetto unico in Italia che garantisce ogni anno censimento, cura, sterilizzazioni e cibo di prima qualità alle oltre quarantadue colonie presenti sul territorio. Un modello pubblico che non viene lasciato al caso, né tantomeno scaricato sul solo volontariato, così come purtroppo avviene in ogni altro comune d’Italia".

Verzola: "A Natale serve una mano in più"

"Ma ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di una mano in più. E il Natale è uno di quelli", ha aggiunto l'assessore, lanciando una campagna di solidarietà per i gatti delle colonie feline. "Chiediamo un gesto semplice e concreto che nasca dal cuore, basta anche un sacchetto di crocchette o qualche scatoletta per dare calore e sostegno ai gatti che vivono sul nostro territorio. Ogni gesto è importante, ogni contributo rafforza un progetto che non è solo amministrazione, ma è un atto di civiltà che racconta chi siamo come comunità".

Dopo l'esperimento dello scorso fine settimana, l'iniziativa viene riproposta il 13 e 14 dicembre. "Ringrazio i negozi che hanno aderito e la nostra cittadinanza, che ancora una volta saprà dimostrare cosa significa far parte della nostra comunità nichelinese, una comunità che non lascia indietro nessuno", ha concluso Verzola. Se è vero che a Natale si è tutti più buoni, questa è una di quelle occasioni in cui dimostrarlo.