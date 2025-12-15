I certificati anagrafici di Pinerolo ora ‘nascono’ digitali

Dopo 159 anni, i certificati anagrafici non saranno più preparati e conservati in forma cartacea, ma esclusivamente in formato digitale. Dal 9 dicembre il Comune di Pinerolo è rientrato nell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato civile (Ansc) e i cittadini hanno il vantaggio di un servizio in rete: una copia del certificato di cittadinanza, nascita, matrimonio, unione civile o morte si potrà chiedere in qualsiasi Comune che fa parte dell’Ansc dell’Ansc (a oggi quasi l’82% dei paesi e delle città italiani). Mentre prima bisognava chiederlo solo a Pinerolo. L’esempio è quello della persona che si sposa in città e si trasferisce: l’atto di matrimonio, prima, poteva chiederlo solo a Pinerolo, ora anche negli altri Comuni della rete.

Per l’assessore all’Innovazione Luigi Carignano è “un passo fondamentale e necessario verso una Pubblica Amministrazione più moderna ed efficiente” e per attuarlo sono serviti fondi del Pnrr, l’aggiornamento del sistema operativo e la formazione degli ufficiali di Stato civile, che hanno dovuto cambiare metodo di lavoro.