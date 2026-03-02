Raccolta plastica nel mirino: “Così si penalizzano i pedoni” - "I sacchi vanno esposti il giorno del ritiro"

Bidoni sui marciapiedi, sacchi accumulati in strada e criticità continue. È la polemica nata in Consiglio Comunale sulla gestione della raccolta differenziata da parte di Amiat, figlia dell’interpellanza presentata dal consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. Nel mirino finiscono tre zone della città: corso Turati, via Santorre di Santarosa e via Pragelato (con un tratto di Via Frejus), tra Crocetta e Circoscrizione 3.

Le criticità segnalate

In corso Turati, secondo quanto riportato nell’atto, la raccolta della plastica avverrebbe senza bidoni stradali dedicati: i residenti sarebbero così costretti a depositare i sacchi già dal giovedì pomeriggio, con ritiro previsto solo il sabato. Risultato: per due giorni la via si riempirebbe di sacchi, con problemi di decoro e igiene.

In via Santorre di Santarosa, nel tratto tra via Monferrato e via Cosmo, i bidoni verrebbero invece collocati sui marciapiedi per mancanza di spazi adeguati nei cortili interni, creando - secondo Firrao - “ostacoli significativi al passaggio dei pedoni, in particolare per persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini”.

Situazione analoga in via Pragelato e in un tratto di via Frejus, dove sono stati segnalati rifiuti sparsi su marciapiedi e carreggiata. Tra le cause ipotizzate anche la scarsa dotazione di cestini in prossimità di un supermercato della zona.

“Prevedere come soluzione ordinaria il posizionamento dei bidoni sui marciapiedi non è un metodo accettabile - attacca Firrao -. Nel 2026 questo approccio è semplicemente inaccettabile. La gestione dei rifiuti deve garantire decoro, sicurezza e accessibilità, non scaricare il problema sulla strada, tanto più in zone centrali e di pregio come Crocetta, a due passi dal centro”.

I perché degli accumuli

A rispondere è stata l’assessora alla Transizione Ecologica della Città di Torino, Chiara Foglietta. Sul fronte pulizia, il 9 febbraio è stato effettuato un intervento di pulizia meccanizzata in via Pragelato e via Frejus. Inoltre sono stati posizionati ulteriori cestini cilindrici in via Pragelato angolo via Frejus e in via Monte Albergian angolo via Frejus.

Per quanto riguarda la raccolta della plastica, il servizio - ha precisato l’assessora - risulta regolare: il lunedì in via Pragelato, il sabato in corso Turati e il venerdì mattina in via Santorre di Santarosa.

Un punto centrale, secondo Foglietta, riguarda il rispetto degli orari di esposizione: “I sacchi devono essere esposti nella giornata stessa del ritiro e al massimo due ore prima dell’inizio del servizio. Le problematiche di accumulo si generano quando le utenze espongono i sacchi in orari diversi da quelli concordati”. Inoltre in via Santorre è stato specificato che la conformazione viaria, allo stato attuale, non permette molte altre soluzioni di sorta. "Per quanto possibile - spiegano dalla Città -, contatteremo gli amministratori degli stabili interessati valutando se fattibile, previa autorizzazione, un prelievo interno dei contenitori e sacchi in modo da evitare le esposizioni all'esterno".