Angrogna ha firmato il suo primo gemellaggio

È stato firmato oggi – lunedì 2 marzo – il primo gemellaggio del Comune di Angrogna. Il sindaco Gino Giordan e la sindaca di Vallouise-Pelvoux, Gaëlle Moreau, hanno infatti firmato l’accordo con cui i due paesi si impegnano a collaborare nei prossimi anni. “Siamo molto soddisfatti. Il primo passaggio, che è quello più importante, è stato compiuto. Ci abbiamo lavorato parecchio” commenta Giordan. La firma è avvenuta nel comune francese che si trova nel Massiccio degli Écrins, a circa 20 chilometri da Briançon. Domenica 19 ottobre una delegazione angrognina si era già recata sul posto.

Il sindaco aveva ripreso in mano le pratiche già avviate dal suo predecessore. Il gemellaggio infatti era stato uno degli obiettivi di Mario Malan e le pratiche erano state avviate con la collaborazione dell’ex responsabile dello sportello linguistico dell’Unione montana del Pinerolese, Cristina Chioni.