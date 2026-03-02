 / Attualità

Attualità | 02 marzo 2026, 19:20

Angrogna ha firmato il suo primo gemellaggio

Oggi Gino Giordan ha formalizzato l’accordo con la sindaca del comune francese Vallouise-Pelvoux, portando a termine uno degli obiettivi di Mario Malan

Il primo gemellaggio firmato da Angrogna

Il primo gemellaggio firmato da Angrogna

È stato firmato oggi – lunedì 2 marzo – il primo gemellaggio del Comune di Angrogna. Il sindaco Gino Giordan e la sindaca di Vallouise-Pelvoux, Gaëlle Moreau, hanno infatti firmato l’accordo con cui i due paesi si impegnano a collaborare nei prossimi anni. “Siamo molto soddisfatti. Il primo passaggio, che è quello più importante, è stato compiuto. Ci abbiamo lavorato parecchio” commenta Giordan. La firma è avvenuta nel comune francese che si trova nel Massiccio degli Écrins, a circa 20 chilometri da Briançon. Domenica 19 ottobre una delegazione angrognina si era già recata sul posto.

Il sindaco aveva ripreso in mano le pratiche già avviate dal suo predecessore. Il gemellaggio infatti era stato uno degli obiettivi di Mario Malan e le pratiche erano state avviate con la collaborazione dell’ex responsabile dello sportello linguistico dell’Unione montana del Pinerolese, Cristina Chioni.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium