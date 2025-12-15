Chivasso, nuova settimana di eventi in prossimità del Natale

Una nuova settimana di eventi si apre a Chivasso in prossimità del Natale. Questo pomeriggio, lunedì 15 dicembre, dalle ore 15, piazza Carlo Noè si trasforma in un laboratorio di dolcezza con “Dolce Natale”, l’iniziativa del Mercato di Campagna Amica. Tra panettoni, biscotti e torte artigianali, Coldiretti e le realtà agricole del territorio invitano cittadini e famiglie a condividere un augurio natalizio per riscoprire i sapori genuini e sostenere i produttori locali.

Domani sera, martedì 16 dicembre, alle ore 20:30, il Teatrino Civico ospita la proiezione del film documentario “GEN_” del regista Gianluca Matarrese, concittadino chivassese affermato a livello internazionale. L’evento, organizzato dall’Associazione Lucana ed altre Regioni Italiane “Giuseppe Novello”, con il patrocinio della Città di Chivasso, sarà seguito da un dibattito con il regista e il Dr. Maurizio Bini, medico dell’Ospedale Niguarda di Milano, moderato dal giornalista Marco Bogetto. Un’occasione per riflettere su temi medico-etici e sociali spesso considerati tabù, attraverso lo sguardo sensibile e profondo di uno dei protagonisti del cinema europeo contemporaneo. L’ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria telefonando ai numeri 3337632452 o 3487938352.

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 17:30, torna invece al Palalancia una nuova edizione di “SporTiAmo”. L’Amministrazione comunale renderà omaggio agli atleti e alle associazioni sportive che hanno portato prestigio alla nostra comunità con un riconoscimento al percorso umano e ai valori che lo sport trasmette. Impegno, passione e dedizione diventano protagonisti di una serata che celebra il talento e la crescita personale.

Concluderanno la settimana un nuovo spettacolo della Stagione Teatrale giovedì 18 dicembre, in Teatrino Civico, un nuovo appuntamento di “Bimbi in Festa” sabato mattina in biblioteca e una domenica ricca di eventi in cui, oltre al mercato di piazza Carta di Chivasso, la città si animerà con la rassegna “Accendiamo Chivasso” dell’Assessorato alla Cultura e dell’associazione Gli Invaghiti, tra la musica delle bande nel pomeriggio e lo spettacolo "Un quartetto sotto l'Albero", alle ore 21, nella Chiesa San Giuseppe Lavoratore. Proseguono intanto le manifestazioni che abbracceranno tutto il periodo natalizio fino a gennaio 2026, tra mostre e videomapping.