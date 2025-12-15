Contributi per la forestazione urbana: Nichelino Fertile ottiene 1,4 milioni

Una nuova vittoria per Nichelino e per l'assessorato all'Ecologia Integrale guidato da Alessandro Azzolina. La Regione Piemonte ha deciso di stanziare quasi 1 milione e mezzo di euro per sostenere il il progetto "Nichelino Fertile 2025".

I progetti di forestazione urbana

Una notizia che si inserisce nell'azione della Regione, per cui saranno tutti finanziati i progetti di forestazione urbana presentati dalle diverse città del Piemonte: a consentirlo è l’incremento di 13.700.000 euro che la Giunta ha deciso di aggiungere nell’apposita misura del Fesr 2021-2027, che sommato agli 8,5 milioni stanziati in precedenza portano la dotazione complessiva a superare i 22 milioni. L’obiettivo è quello di migliorare la salubrità, la vivibilità e fruizione dei contesti urbani incrementando il numero di alberi e arbusti perenni, favorire la biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici, ridurre l’inquinamento acustico e i gas serra, aumentare gli spazi da poter fruire in sicurezza.

Premiata anche la città di Rivalta

Il nuovo stanziamento consentirà la realizzazione di progetti particolarmente significativi per estensione, innovatività delle soluzioni adottate e capacità di migliorare in modo strutturale la qualità ambientale dei contesti urbani. Tra i contributi concessi all'area sud di Torino, oltre al milione e 400 mila euro per Nichelino, da segnalare anche il progetto "Riforesta rigenera respira" (1.985.000 euro) presentato dalla città di Rivalta.