Nichelino, auto prese di mira in via Berlinguer: rubate le targhe

Non solo le gomme o alcune parti meccaniche, l'ultima frontiera dei ladri di auto a Nichelino ha visto prendere di mira le targhe di alcune vetture.

Gli episodi segnalati in via Berlinguer

Gli ultimi episodi si sono registrati nella zona di via Berlinguer, con i proprietari di due vetture che hanno fatto la poco piacevole scoperta la mattina, quando sono usciti di casa per andare al lavoro. Chi ha operato il furto ha approfittato del favore delle tenebre per operare. Facile si tratti di qualcuno legati ad interessi criminali, che vuole utilizzare delle targhe false magari per compiere una rapina e cercare di non essere pizzicato, al momento di fuggire con l'auto, da qualche telecamera di zona.

Auto rubata durante la sfilata dei carri

I fatti sono stati segnalati alle forze dell'ordine, che stanno indagando anche sul furto di una Golf grigia del 2015, parcheggiata non lontano da via Torino, avvenuto domenica scorsa, durante la sfilata dei carri di Carnevale. Facile che qualche malintenzionato avesse preso di mira alcune auto, fino a trovare quella che più gli 'interessava'. Uno scherzo davvero poco gradito dal suo proprietario.