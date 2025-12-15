Mirafiori Sud, arrivano stop e rallentatori all’incrocio con via Duino

L'incrocio tra via Duino e via Sette Comuni

La sicurezza stradale a Mirafiori Sud al centro del dibattito in Consiglio comunale grazie a un'interpellanza del capogruppo dei Moderati Simone Fissolo. Nel mirino la situazione dell’incrocio tra via Duino e via Sette Comuni, definito un punto critico della viabilità.

“Parliamo di strade molto frequentate e ricche di attività commerciali - ha dichiarato Fissolo -, dove negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti”. Otto nel periodo 2023-2024 secondo i numeri forniti dall'assessora alla Viabilità, Chiara Foglietta.

I limiti

Al centro delle segnalazioni dei residenti, secondo il consigliere, la velocità eccessiva dei veicoli: “Spesso non vengono rispettati i limiti, nonostante le dimensioni delle carreggiate”. Da qui l’interpellanza rivolta alla Giunta, con la richiesta di interventi concreti in linea con l’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione di azzerare le vittime della strada.

“L’incrocio riguarda due strade a doppio senso di circolazione e via Sette Comuni è attualmente su strada con diritto di precedenza - ha replicato Foglietta -. I dati in nostro possesso registrano sinistri ma senza coinvolgimento di pedoni. Dal punto di vista della viabilità non emergono criticità strutturali”.

I primi interventi

Nonostante ciò, l’Amministrazione ha annunciato interventi nel breve periodo: verrà installato un segnale di stop e saranno realizzati rallentatori ad effetto ottico su entrambe le strade, per favorire una riduzione della velocità in prossimità dell’incrocio.

Nel medio-lungo periodo, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, l’assessorato valuterà l’inserimento dell’opera nei prossimi programmi di manutenzione straordinaria, con la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali dotati di “naso”, soluzione che consente di migliorare la visibilità e restringere la carreggiata.

La questione dossi

Resta invece aperta la valutazione sull’eventuale installazione dei dossi: “Per i possibili problemi legati all’inquinamento acustico - ha precisato Foglietta - la decisione sarà condivisa con la Circoscrizione 2”.

“L’impegno dell’assessorato a intervenire è un segnale positivo - ha concluso Fissolo -. Stop e rallentatori rappresentano un primo passo per aumentare la sicurezza in un incrocio molto utilizzato dai residenti del quartiere”.