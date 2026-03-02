Nuovi divieti e segnaletica davanti al liceo Majorana, primo passo verso la rotatoria

Via Nallino, già al centro delle preoccupazioni dei residenti e dei genitori del liceo scientifico Majorana, fa un passo avanti verso la sicurezza stradale. Dopo la commissione viabilità della Circoscrizione 2, sono stati installati da parte dell’amministrazione i primi divieti di sosta in prossimità dell’incrocio, pensati per migliorare la visibilità dei passaggi pedonali e rendere più sicuro l’attraversamento davanti alla scuola.

In parallelo, è stata completata la rifacitura della segnaletica orizzontale, con strisce più visibili e aggiornate, e l’installazione di cartelli verticali aggiuntivi per guidare automobilisti e ciclisti. Si tratta del primo passo di un progetto più ampio che punta a ridurre la velocità dei veicoli lungo la via, spesso percorsa oltre i limiti, soprattutto nei tratti che confluiscono verso via Frattini.

“Misure propedeutiche a interventi più strutturali” così il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera. L’idea è quella di sperimentare, in futuro, una rotatoria temporanea con New Jersey, che obbligherebbe gli automobilisti a rallentare nei punti più critici, pur non modificando radicalmente l’intersezione semaforizzata di corso Orbassano, distante circa trenta metri.

Per ora, residenti, studenti e famiglie possono beneficiare di una via più ordinata e visibile, con la certezza che il percorso verso la rotatoria - e una maggiore sicurezza - è già in fase di progettazione. “Siamo contenti delle prime novità, la priorità va data ala sicurezza dei bambini” così il consigliere di “Noi progettiamo per la 2”, Piero Ventre, autore di svariati appelli.