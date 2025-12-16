Un incidente si è verificato questa mattina, lungo la Tangenziale Sud, all'altezza dello svincolo per Drosso e in direzione Milano. Per cause e dinamiche ancora da appurare, una vettura è sfuggita al controllo di chi era al volante per ribaltarsi rimanendo in equilibrio su un lato lungo la corsia di soccorso ai lati della strada.
Non sono rimaste coinvolte altre automobili: il bilancio è di un ferito trasportato in codice giallo per essere affidatto alle cure dei medici dell'ospedale San Luigi di Orbassano. Sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti della Polizia stradale per ristabilire le condizioni di sicurezza: lievi i disagi alla circolazione.
In Breve
martedì 16 dicembre
lunedì 15 dicembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Viabilità e trasporti
Moncalieri
Politica
Cronaca | 16 dicembre 2025, 09:23
Auto si ribalta all'altezza dell'uscita del Drosso: disagi questa mattina in tangenziale, un ferito in codice giallo al San Luigi
L'incidente si è verificato in direzione Milano, ma non sono rimaste coinvolte altre vetture. Sul posto i sanitari e gli agenti della polizia stradale
Un incidente si è verificato questa mattina, lungo la Tangenziale Sud, all'altezza dello svincolo per Drosso e in direzione Milano. Per cause e dinamiche ancora da appurare, una vettura è sfuggita al controllo di chi era al volante per ribaltarsi rimanendo in equilibrio su un lato lungo la corsia di soccorso ai lati della strada.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?