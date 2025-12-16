Auto si ribalta all'altezza dell'uscita del Drosso: disagi questa mattina in tangenziale, un ferito in codice giallo al San Luigi

Un incidente si è verificato questa mattina, lungo la Tangenziale Sud, all'altezza dello svincolo per Drosso e in direzione Milano. Per cause e dinamiche ancora da appurare, una vettura è sfuggita al controllo di chi era al volante per ribaltarsi rimanendo in equilibrio su un lato lungo la corsia di soccorso ai lati della strada.



Non sono rimaste coinvolte altre automobili: il bilancio è di un ferito trasportato in codice giallo per essere affidatto alle cure dei medici dell'ospedale San Luigi di Orbassano. Sul posto sono intervenuti i sanitari e gli agenti della Polizia stradale per ristabilire le condizioni di sicurezza: lievi i disagi alla circolazione.