Nel 2025 nuove telecamere per multare chi passa nelle corsie bus: ecco dove saranno

Metà gennaio 2025. E' questa la data che devono segnarsi sul calendario gli automobilisti indisciplinati. Il prossimo mese il Comune di Torino punta ad attivare in corso Vittorio Emanuele II tre nuove telecamere che multeranno chi passa con la macchina nelle corsie riservate ai mezzi pubblici.

Complessivamente la Città ha installato nel capoluogo piemontese 25 nuovi occhi elettronici, al momento non ancora attivi. Una notizia emersa questa mattina in Sala Rossa, durante la risposta dell'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta ad un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao.

I nuovi impianti

I primi tre impianti su corso Vittorio Emanuele verranno attivati a metà gennaio. Prima dell'accensione è prevista "un periodo di pre-esercizio di sette giorni con la presenza a titolo informativo del Corpo di Polizia Municipale al fine di permettere la comunicazione alla cittadinanza".

Dove saranno piazzate

Ma dove saranno posizionate? Le telecamere sulle corsie riservate ai mezzi pubblici verranno collocate vicino agli incroci, a circa 50 metri dal semaforo, "al fine di scoraggiare il transito illegittimo nel punto di maggiore interferenza con il trasporto pubblico".

Nella maggior parte dei casi infatti le automobili che si mettono davanti al bus e tram impediscono al mezzo di superare l'intersezione "in un unico ciclo semaforico".

Firrao (Torino Bellissima): "Nuova stangata nel 2025"

Complessivamente nel 2025 il Comune di Torino punta ad incassare 7 milioni di euro in più dalle multe agli automobilisti indisciplinati. "Ecco la nuova stangata - ha replicato critico il consigliere Firrao - in arrivo nel 2025 per i torinesi. Il posizionamento delle telecamere non all'inizio della corsia, ma verso la fine, le trasformano da preventivi a varchi a trappola".