A ‘Valli&Motori’ 73 auto e 2 moto correranno per acquistare un macchinario medico diagnostico portatile

Un raduno per auto e moto storiche e sportive che attraverserà le mitiche prove speciali dei rally pinerolesi. ‘Valli&Motori’, promosso da Rotary, Lions, Rotaract e Leo Club, è un evento con scopo benefico, infatti l’intero ricavato sosterrà progetti di servizio sul territorio.

“Il ricavato sarà devoluto all’Asl To3 per l'acquisto di un macchinario diagnostico portatile, da definire con la Direzione Sanitaria in funzione sia della cifra disponibile, sia delle richieste ed esigenze manifestate dai vari settori”, spiega Michele Darò, socio del Rotary Club Pinerolo.

A prendere parte all’iniziativa saranno 73 auto e 2 moto, che si ritroveranno domenica 29 marzo, dalle 9, in piazza Piemonte a San Pietro Val Lemina. Al controllo iscrizioni ogni equipaggio riceverà una busta omaggio con gadget e colomba.

Da lì partirà un percorso che toccherà Pra Martino, sulle leggendarie strade dei rally pinerolesi, Villar Perosa e Roletto, dove alla Tenuta Suffolk ci sarà il pranzo: “Vista la presenza di alcune supercar sportive particolarmente studiate per le piste, ci sarà anche un percorso alternativo che vedrà i trasferimenti sulla Sr 23 e sue varianti”.

Il raduno si concluderà alla Cavallerizza Caprilli di Pinerolo: “Le auto resteranno esposte nella piazza antistante, a noi riservata, mentre i partecipanti visiteranno la mostra fotografica ‘Becoming Climate’, in anteprima mondiale, organizzata dal Rotary Club Pinerolo in collaborazione con World Press Photo”. Per info: radunovalliemotori@gmail.com.