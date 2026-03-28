Club Silencio apre le porte del Museo di Scienze Naturali per una Notte

Venerdì 3 aprile, Club Silencio arriva un nuovo appuntamento di “Una Notte al Museo”, in pieno centro città. Dalle 19, si aprono le porte del Museo Regionale di Scienze Naturali, dall’Arca delle Esplorazioni allo scheletro dell’elefante Fritz, una raccolta di reperti paleontologici e tesori della natura nel cuore di Torino.



Tra la selezione musicale grooveggiante di Blue Groove e le proposte del lounge bar, ci si potrà immergere in un percorso multidisciplinare che attraversa paleontologia, botanica, zoologia, mineralogia ed entomologia. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei segreti del Museo ci saranno i ciceroni, pronti a svelare i dettagli più affascinanti e inediti di ogni area aperta alla visita.



Durante l’evento sarà possibile visitare tutti gli spazi museali in una straordinaria apertura serale, tra cui il Museo Storico di Zoologia, dove ritrovare numerosi esemplari del mondo animale, l’Arca delle Esplorazioni, che ospita l'imponente scheletro della balenottera spiaggiata a Bordighera a metà Ottocento e la Sala delle Meraviglie, con una speciale raccolta dei reperti conservati nei depositi del Museo. Da non perdere l'incontro con Wallace: l'intelligenza artificiale a misura d’uomo pronta a rispondere a ogni curiosità, portando il pubblico indietro nel tempo di 3 milioni di anni.

Per partecipare è necessario accreditarsi al link: https://to.clubsilencio.it/scienze-naturali/?src=cs