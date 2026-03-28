Castelli Aperti 2026: la rassegna torna a Pasqua e Pasquetta

Il fascino della storia, la bellezza dell’arte e il patrimonio culturale del Piemonte tornano protagonisti con la nuova edizione di Castelli Aperti, l’attesa rassegna che, giunta alla sua trentunesima edizione e in occasione delle festività pasquali, invita il pubblico a scoprire le più belle dimore storiche distribuite su tutto il territorio regionale.



Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo segnano l’avvio della stagione 2026, offrendo a visitatori e turisti l’opportunità di vivere un viaggio unico tra castelli, ville, giardini, palazzi storici, torri, musei e residenze d’epoca. Un patrimonio diffuso che racconta secoli di storia, tradizioni e arte, immerso nei paesaggi suggestivi del Piemonte.



L’iniziativa, ormai consolidata e apprezzata a livello nazionale e internazionale, propone un ricco calendario di aperture, visite guidate, eventi culturali e attività pensate per tutte le età. Dalle colline del Monferrato alle Langhe, passando per il Canavese e il Biellese, ogni dimora custodisce storie affascinanti e tesori artistici pronti a essere scoperti.



“Castelli Aperti rappresenta un’occasione unica per valorizzare il nostro patrimonio culturale e promuovere un turismo di qualità, sostenibile e diffuso,” sottolinea la presidente Elisa Bogliotti “La rassegna si conferma anche quest’anno come un importante motore di promozione territoriale, capace di coniugare cultura, turismo ed enogastronomia, grazie alla collaborazione con comuni, enti locali, associazioni e operatori del settore.

PROVINCIA DI TORINO

Agliè – Villa Il Meleto, Casa Museo di Guido Gozzano: aperto a Pasqua e Pasquetta dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.

Arignano – Castello Quattro Torri: aperto a Pasquetta con "Speciale Pasquetta": visite guidate alle ore 11.00 e alle ore 15.00 e possibilità di parco aperto dalle ore 11.00 alle ore 17.00 per pic nic e passeggiate.

Caravino – Castello e Parco di Masino: Aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-18.00 (ultimo ingresso ore 17.00). Ingresso castello e parco: iscritti FAI*.

Piossasco – Casa Lajolo: aperta a Pasqua dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.00.

Pralormo – Castello di Pralormo: Aperto a Pasqua e Pasquetta in occasione di “Messer Tulipano” dalle 10.00 alle 18.00.

San Secondo di Pinerolo – castello di Miradolo: Aperto a Pasqua e Pasquetta con orario 10.00-18.30. Ingresso solo su prenotazione: Tel. 0121/502761 prenotazioni@fondazionecosso.it