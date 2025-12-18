Festeggiare in sicurezza: un invito a vivere le Festività in modo responsabile

Il periodo delle Feste natalizie, e in particolare la notte di San Silvestro, rappresenta un momento di gioia e condivisione, ma è importante ricordare che comportamenti imprudenti possono mettere a rischio la sicurezza di tutti. L’utilizzo di materiali pericolosi, come petardi e fuochi d’artificio, può rappresentare un pericolo significativo sia per le persone, in particolare per quelle più fragili e per chiunque si trovi coinvolto nelle operazioni di maneggiamento dei botti, sia per gli animali.

Si ricorda inoltre che l’uso dei botti è vietato durante tutto l’arco dell’anno, come stabilito dall'articolo 68 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana. Il divieto vale in ogni periodo, e in particolare in occasione delle Festività natalizie, di Capodanno e di altri momenti di aggregazione collettiva.

Oltre ai rischi fisici, botti e rumori improvvisi provocano forte stress negli animali domestici e selvatici, che vivono questi momenti con paura e disorientamento. Un comportamento attento e rispettoso contribuisce a tutelare anche la fauna che condivide il nostro territorio.

"Il rispetto delle regole e il buon senso sono fondamentali per garantire che le Festività siano un momento di gioia e serenità per tutti - sottolinea la Sindaca Alessandra Tosi -. Festeggiare non significa mettere a rischio sé stessi o gli altri, ma vivere con responsabilità uno dei periodi più belli dell’anno, garantendo un ambiente sereno e rispettoso per tutta la comunità. Approfittiamo di queste feste per coltivare ciò che conta davvero: la vicinanza, l’amicizia, la solidarietà, la cura per il bene comune".



"Festeggiare è bello proprio se non causa danni o se non è fonte di pericolo per sé stessi e per gli altri - aggiunge l'Assessora Elisa Pagliasso -. Questo è anche il messaggio che abbiamo voluto trasmettere con un incontro di sensibilizzazione rivolto alle ragazze e ai ragazzi della nostra scuola media, realizzato insieme alla LIDA nell’ambito di un percorso sulle buone prassi nei confronti del mondo animale. Il messaggio è stato recepito molto positivamente e speriamo che possano a loro volta condividerlo con le loro famiglie".