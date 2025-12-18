 / Attualità

Attualità | 18 dicembre 2025, 14:40

Grugliasco e il compleanno speciale di nonna Anella

Presente anche il sindaco Gaito per festeggiare i 100 anni della signora Guglielmelli

Anche il sindaco Gaito ha festeggiato i 100 anni della signora Guglielmelli

Anche il sindaco Gaito ha festeggiato i 100 anni della signora Guglielmelli

Nella mattina del 17 dicembre, il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito è andato a fare gli auguri di buon compleanno a nonna Anella Guglielmelli per aver spento 100 candeline!

«Arrivare a cento anni significa prendersi cura di corpo e mente, con costanza, nel corso di tutta la propria vita. Rivolgo un grande ringraziamento a tutto il personale che si occupa di loro quotidianamente».

Alla festa erano presenti 6 dei suoi 7 figli e 5 nipoti. Il sindaco Gaito ha donato alla signora dei fiori, un libro fotografico e delle cartoline d'epoca.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium