Borgo Filadelfia, ancora una novità per il commercio del quartiere: l'ex farmacia diventa una piadineria

Nuova vocazione per gli spazi che una volta ospitavano la farmacia di via Montevideo

Sono giorni di grande fermento, per Borgo Filadelfia. Dopo mesi in cui gli spazi commerciali si andavano svuotando senza più trovare nuovi interpreti, nel giro di poche settimane le cose hanno preso a girare nel senso diametralmente opposto.



Seconda riapertura in pochi giorni

E così, dopo la riapertura degli spazi dell'ex caseificio di via Tunisi (diventato adesso un negozio di frutta e verdura aperto 24 ore su 24), anche la vecchia farmacia di via Montevideo all'angolo con via Arnaldo da Brescia trova una nuova vocazione.



Due anni di chiusura

Dopo oltre due anni di serrande abbassate, infatti (la farmacia si è spostata poco più in giù a ottobre 2022), ci sono evidenti lavori in corso all'interno degli spazi che per generazioni hanno accolto clienti in cerca di farmaci e medicine. C'è addirittura un manifesto che tradisce con evidenza quel che succederà, a pochi passi dai giardini pubblici: sorgerà una piadineria. Un punto vendita appartenente a uno dei marchi emergenti del settore.



Una clientela di universitari

Una scelta non casuale, visto che proprio la vicinanza della Facoltà di Economia e commercio garantisce un robusto passaggio di giovani e di utenti in generale. Di certo, non un'idea innovativa, visto che a poca distanza ci sono già parecchie attività di ristorazione non molto diverse. Ma evidentemente la domanda non manca ed ecco che un nuovo negozio torna a sollevare le sue saracinesche dopo mesi e mesi di buio.