Terra Madre Salone del Gusto 2026 torna dal 24 al 28 settembre

Terra Madre Salone del Gusto 2026 si terrà nel centro di Torino dal 24 al 28 settembre con un’edizione celebrativa che si svolge nel 40esimo compleanno di Slow Food Italia, per fare il punto sul lavoro più importante dell’associazione della Chiocciola: la difesa della biodiversità in tutto il mondo. Biodiversità dei cibi, dei saperi e delle culture. Un percorso che, da 40 anni, si oppone all’omologazione, alla standardizzazione, alla monocoltura e celebra la ricchezza e il valore della diversità attraverso la straordinaria rete di comunità di Terra Madre e progetti come l’Arca del Gusto e i Presìdi Slow Food.

Organizzata da Città di Torino, Regione Piemonte e Slow Food, la manifestazione dedicata alle politiche del cibo e alla valorizzazione dei prodotti buoni, puliti e giusti, svela i primi dettagli: centinaia di eventi che coinvolgeranno vie, piazze e quartieri della città, tra cui conferenze, laboratori del gusto e appuntamenti a tavola con cuochi e produttori, giochi sensoriali, nuovi format pensati in collaborazione con le principali realtà culturali cittadine, incontri con i mestieri legati al cibo nelle scuole e con i bambini in visita, negli orti scolastici e di comunità cittadini. Immancabile il grande Mercato di Terra Madre Salone del Gusto con centinaia di produttori, dall’Italia e da tutto il mondo, che hanno fatto della tutela della biodiversità e della promozione del territorio la cifra del loro lavoro.