Biennale della Prossimità, aperte le iscrizioni al Comitato Locale Torino 2026

Torino ospiterà dall’1 al 3 ottobre 2026 la prossima edizione della Biennale della Prossimità, l’appuntamento nazionale dedicato ai temi della partecipazione, della cura dei territori e delle relazioni di comunità.

La Biennale, che da oltre dieci anni valorizza le esperienze italiane di comunità, partecipazione e innovazione sociale, coinvolgerà per un anno intero reti, enti, associazioni e cittadini in un percorso di preparazione, confronto e co-progettazione che ne rappresenta il tratto distintivo fin dalla sua nascita.

Il percorso torinese ha preso ufficialmente il via il 21 maggio 2025, con un primo incontro pubblico ospitato nella Sala Montalcini – Poveri Vecchi di Torino, che ha visto la partecipazione di oltre cinquanta organizzazioni impegnate in un confronto aperto su idee, esperienze e visioni legate al significato di prossimità.

Da questo incontro è nata la volontà di costituire il Comitato Locale Torino 2026, un gruppo aperto di realtà e persone che, insieme ai Promotori nazionali, renderà possibile l’organizzazione della prossima edizione della Biennale. Il Comitato Locale avrà il compito di costruire un programma condiviso, valorizzare le numerose esperienze di prossimità già attive sul territorio torinese e accompagnare il percorso che condurrà alla Biennale 2026.

Sarà possibile aderire al Comitato Locale fino al 31 gennaio 2026. Farne parte significa contribuire attivamente alla costruzione della Biennale, dare voce alla propria esperienza, intrecciarla con quella di altri soggetti e partecipare alla definizione di un racconto collettivo e innovativo della prossimità, a Torino e in Italia.

Ogni realtà potrà partecipare secondo le proprie possibilità, versando una quota una tantum a sostegno del percorso comune: 100 euro per realtà informali o senza bilancio, 200 euro per organizzazioni con bilancio fino a 100.000 euro, 500 euro per realtà di medie dimensioni e 1.000 euro per enti con bilanci superiori o per chi desidera sostenere in modo più significativo la Biennale.

Chiunque desideri partecipare o semplicemente saperne di più può consultare la pagina dedicata:

www.biennaleprossimita.it/comitato-locale-torino-2026

La Biennale della Prossimità è promossa da un network di organizzazioni nazionali impegnate nella diffusione di pratiche di comunità, collaborazione e innovazione sociale in tutta Italia: Consorzio Sociale Abele Lavoro, CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, Consorzio Idee in Rete, Consorzio Emmanuel, Associazione ISNET, Legacoopsociali, Scuola Centrale Formazione ETS, Forum Disuguaglianze e Diversità, Italia che Cambia, Federsolidarietà e ACLI – Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro unico tra cittadinanza attiva, economia sociale e istituzioni locali, capace di mettere in luce ciò che unisce le comunità che scelgono di “stare vicino” ai bisogni delle persone e dei territori.