Centro civico di via San Benigno, chiusure e orari ridotti durante le festività natalizie

Durante le festività di fine anno cambiano gli orari di apertura del centro civico di via San Benigno 22, che ha comunicato ai cittadini le giornate di chiusura completa e quelle con orario ridotto previste tra Natale e l’Epifania.

Gli uffici resteranno completamente chiusi nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre 2025, in occasione del Natale e di Santo Stefano. La chiusura proseguirà poi anche nel nuovo anno nelle giornate di giovedì 1, venerdì 2, lunedì 5 e martedì 6 gennaio 2026.

Sono previste inoltre chiusure anticipate alle ore 15.30 nei giorni di mercoledì 24 dicembre e mercoledì 31 dicembre, vigilia di Natale e di Capodanno.

Negli altri giorni non indicati nel calendario festivo, gli uffici del Centro Civico osserveranno il consueto orario di apertura al pubblico.