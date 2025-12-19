Giardino Spanzotti, i residenti chiedono il ritorno dell’altalena

Continua a essere al centro dell’attenzione il giardino Spanzotti, in via Monte Albergian 17, unico spazio verde fruibile dai residenti del quartiere. La mancanza dell’altalena nell’area giochi, rimossa senza sostituzione, ha spinto il capogruppo M5S in Circoscrizione 3, Valentino Troisi, a presentare un’interpellanza.

Nell’atto, Troisi sottolinea come il giardino rappresenti un luogo fondamentale per le famiglie, i bambini e gli anziani, e come l’assenza dell’altalena riduca sensibilmente le possibilità di utilizzo dell’area da parte dei più piccoli. "Chiedo chiarimenti sui motivi della rimozione e sulle tempistiche per il ripristino o la sostituzione dell’attrezzatura" così il consigliere.

Dal canto loro, gli uffici - nella persona della coordinatrice Katia Ballone - ricordano che sul giardino Spanzotti è attivo un patto di collaborazione con i cittadini, finalizzato alla cura e alla manutenzione degli spazi verdi. Il Comune ha confermato che il ripristino dell’altalena è previsto, ma al momento non sono state comunicate date precise per l’intervento.