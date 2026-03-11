Laboratori, doposcuola e incontri: marzo ricco di attività alla portineria di Borgo San Paolo

Un mese ricco di attività tra laboratori, incontri culturali, momenti di socialità e iniziative per bambini e famiglie. Anche a marzo la portineria di Comunità Borgo San Paolo propone un calendario di appuntamenti aperti ai residenti del quartiere e alla cittadinanza.

Gli spazi della Portineria, punto di riferimento per iniziative sociali e culturali del territorio, saranno aperti il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 19.

Tra le attività settimanali in programma figurano laboratori creativi, incontri di lettura e momenti di formazione. Il mercoledì spazio al laboratorio “Cerchi Amoci”, guidato da Katia e proposto ogni quindici giorni, oltre al laboratorio creativo “Argilliamo!” dedicato alla lavorazione dell’argilla.

Il giovedì è invece dedicato soprattutto alle attività di supporto e crescita personale: dal doposcuola pomeridiano al progetto “Portinerie Energetiche”, fino al gruppo di lettura dei tarocchi. Il venerdì pomeriggio spazio alla creatività con il disegno a mano libera e alle “Conversazioni in lingua”, incontri informali per praticare le lingue straniere.

Il sabato, a settimane alterne, è previsto anche un workshop di ciclomeccanica base per imparare a prendersi cura della propria bicicletta.

Non mancano poi alcuni appuntamenti speciali. Il 14 marzo è in programma un laboratorio sensoriale dedicato ai bambini tra 1 e 3 anni, intitolato “Papà sei la mia roccia”, pensato in occasione della Festa del Papà. Il 28 marzo, invece, si terrà un club di lettura per bambini tra gli 8 e i 9 anni dal titolo “Io leggio”.

È prevista anche una breve pausa: sabato 7 marzo la Portineria resterà chiusa per consentire la conclusione di alcuni lavori e lo svolgimento di prove acustiche negli spazi della struttura.