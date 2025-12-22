Da Natale all'Epifania: tutti i giorni di aperture di musei e gallerie in città

Durante le feste la cultura a Torino non si ferma. Che sia dopo il pranzo di Natale o il primo giorno dell'anno, le occasioni per visitari le collezioni dei musei e delle gallerie non mancheranno durante le festività.

Dal Museo del Cinema all'Egizio, ecco gli orari speciali e le aperture straordinarie dei prossimi giorni.

Gam, Mao, Palazzo Madama saranno aperti mercoledì 24 dicembre dalle 10 alle 14. Venerdì 26, lunedì 29 e martedì 30 dicembre dalle 10 alle 18. Mercoledì 31 dicembre dalle 10 alle 14, giovedì 1° gennaio dalle 14 alle 18, lunedì 5 e martedì 6 gennaio dalle 10 alle 18. Unico giorno di chiusura, sarà il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre.

Il Museo del Cinema sarà aperto mercoledì 24 dicembre dalle 9 alle 18, giovedì 25 dicembre dalle 14 alle 19, venerdì 26, sabato 27, domenica 28, lunedì 29 dicembre dalle 9 alle 19. Martedì 30 dicembre dalle 9 alle 19, mercoledì 31 dicembre dalle 9 alle 18, gioevedì 1° gennaio dalle 14 alle 19 e martedì 6 gennaio dalle 9 alle 19. Come da orario normale, giorno di chiusura martedì 23 dicembre.

Museo Egizio sarà aperto mercoledì 24 dicembre dalle 9 alle 14, venerdì 26 dicembre 9 alle 18.30, sabato 27 dicembre e domenica 28 dicembre dalle 9 alle 20, lunedì 29 dicembre dalle 9 alle 18.30, martedì 30 dicembre dalle 9 alle 10, mercoledì 31 dicembre dalle 9 alle 14, giovedì 1° e venerdì 2 gennaio dalle 9 alle 18.30. Sabato 3 e domenica 4 gennaio dalle 9 alle 20. Lunedì 5 e martedì 6 gennaio dalle 9 alle 18.30. Chiusi il giorno di Natale.

Musei Reali saranno aperti mercoledì 24 dicembre dalle 9 alle 16, venerdì 26 e sabato 27 dicembre alle 9 alle 19. Da domenica 28 a martedì 30 dicembre dalle 9 alle 19, mercoledì 31 dicembre e giovedì 1° gennaio dalle 10 alle 18, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 gennaio dalle 9 alle 19. Lunedì 5 e martedì 6 gennaio dalle 9 alle 19. Giorno di chiusura, giovedì 25 dicembre.

Il Mauto sarà aperto mercoledì 24 dicembre dalle 10 alle 14, giovedì 25 dicembre dalle 14 alle 19, sabato 27, domenica 28, lunedì 29 dicembre e martedì 30 dicembre dalle 10 alle 19. Mercoledì 31 dicembre e giovedì 1° gennaio dalle 10 alle 14. Lunedì 5 gennaio dalle 10 alle 19. Sarà chiuso venerdì 26 dicembre e martedì 6 gennaio.