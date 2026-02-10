Ferito al volto durante gli scontri dopo il corteo per Aska: sessantenne sporge querela

Ha sporto querela per lesioni un uomo di sessant'anni rimasto ferito durante una delle cariche di alleggerimento effettuate dalla polizia nel corso del corteo pro Askatasuna del 31 gennaio a Torino.
La sua immagine, con il volto insanguinato, ha fatto rapidamente il giro del web diventando uno dei simboli più forti della giornata.
La denuncia, secondo quanto riportato dall’Ansa, è stata presentata contro ignoti. L’uomo non avrebbe preso parte ad azioni ostili nei confronti delle forze dell’ordine.
A suo dire, si sarebbe trovato casualmente coinvolto nella carica, rimanendo colpito mentre si trovava tra i manifestanti.