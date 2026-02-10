 / Cronaca

Cade in un fossato mentre sta lavorando: soccorso un uomo di 25 anni nella strada verso la Basilica

L'incidente si è verificato intorno alle 9 all'altezza del civico 70 di strada Superga. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco

Ferito un uomo di 25 anni

Ancora un incidente sul lavoro a Torino. E' successo questa mattina poco dopo le 9 in strada Superga 70. In base a una dinamica ancora da ricostruire, un uomo di 25 anni è caduto all'interno di un fossato riportando traumi agli arti e al bacino. E' stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che lo hanno portato in codice giallo all'ospedale Giovanni Bosco.

