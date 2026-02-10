 / Cronaca

Barriera di Milano, arrestato il rapinatore che aveva aggredito una ragazza armato di machete

L'uomo si era fatto consegnare uno smartphone minacciando la vittima con un grosso coltello

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia

Aveva aggredito una ragazza per rubarle uno smartphone, minacciandola con un machete. E' successo a Barriera di Milano, ma la Polizia è riuscita ad arrestare il colpevole: si tratta di un uomo di 35 anni, di origine marocchina. Per lui, l'accusa è di rapina aggravata.

La donna era stata avvicinata e raggiunta mentre stava rientrando a casa. Scattato l'allarme, le forze dell'ordine sono arrivate sul posto e hanno rintracciato il responsabile che, alla vista della Volante, ha lasciato cadere il machete tra le auto parcheggiate per poi darsi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, gli agenti hanno bloccato il cittadino marocchino, recuperando lo smartphone sottratto alla ragazza, oltre che al coltello di cui aveva tentato di liberarsi poco prima.

