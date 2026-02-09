Recuperato dai Civich alloggio occupato abusivamente dai rom in Barriera

Recuperato dai Civich alloggio popolare occupato abusivamente dai rom, in via Ghedini a Torino. Gli agenti del Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione della Polizia Locale sono intervenuti nel pomeriggio nel complesso Atc di Barriera di Milano.

Occupato da 2 famiglie rom

Qui c'era un appartamento occupato abusivamente da due famiglie di origine nomade. La situazione era monitorata da tempo dai vigili urbani: la casa è stata rilasciata dagli occupanti. L'alloggio è così stato chiuso e messo in sicurezza: ora potrà tornare nella disponibilità dell'Agenzia Territoriale per la Casa.

Porcedda: "Recuperato appartamento da assegnare"

“Grazie alla fondamentale opera di mediazione e di prossimità della polizia locale, - commenta l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda - è stato recuperato l’ennesimo appartamento occupato in maniera illegale, che ora potrà essere regolarmente assegnato. Continueremo a monitorare, e a ripristinare, situazioni di legalità come queste con grande attenzione”



