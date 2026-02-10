 / Cronaca

10 febbraio 2026

Tragico incidente stradale a Caselle: 55enne perde la vita

L'auto, ribaltata, è finita in un canale: inutili i soccorsi

Foto d'archivio

Il 118 di Azienda Zero è stato allertato nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio, intorno alle 16.15 per un incidente stradale avvenuto a Caselle in via Mappano, lungo la strada provinciale 267, dove un'auto si è ribaltata in un canale. 

La Centrale operativa le 118 ha inviato l'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso e un'ambulanza per soccorrere un paziente di circa 55 anni. L'uomo, rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto, quando è stato estratto dai soccorsi purtroppo era ormai senza vita. Sul posto intervenuti anche i carabinieri del radiomobile di Venaria.

