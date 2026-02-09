Grave incidente nella serata di oggi, lunedì 9 febbraio.
Il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 20 in via Moncenisio ad Avigliana 122 per soccorrere un bambino di 11 anni che è stato investito da un'auto.
Sul posto sono state inviate due ambulanze e l'elicottero del Servizio Regionale di elisoccorso che ha trasportato il bambino all'ospedale Regina Margherita.
È grave, ricoverato in codice rosso.
Cronaca | 09 febbraio 2026, 20:49
Bambino di 11 anni investito in via Moncenisio ad Avigliana
Ricoverato in gravi condizioni al Regina Margherita
