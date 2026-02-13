Nuovi impianti, pavimentazione e bagno pubblico: si chiudono i lavori al mercato Baltimora

Si sono conclusi nelle scorse ore i lavori al mercato di via Baltimora, uno degli interventi inseriti nel piano di riqualificazione finanziato anche con fondi Pnrr. Rifatti l’impianto idrico, la pavimentazione e realizzato un nuovo bagno pubblico. Sistemato anche l’attraversamento pedonale con scivoli per facilitare il passaggio delle persone con disabilità.

Un intervento che rientra in un investimento complessivo di 1 milione e 800mila euro destinato alla messa in sicurezza e all’ammodernamento di diversi mercati cittadini. Ora si attende il collaudo definitivo delle opere.

"Abbiamo investito tempo e risorse in tutti i mercati per ridare messa in sicurezza e il giusto grado di modernità legato all’efficienza, introducendo anche bagni e novità innovative come a Sebastopoli, dove sono stati previsti accorgimenti per gli ipovedenti" così l’assessore al Commercio della Città, Paolo Chiavarino.

"Con la chiusura dei lavori in via Baltimora e in via Pavese - aggiunge il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 2, Riccardo Prisco -, rimangono alcuni ritocchi al mercato Sebastopoli. La riqualificazione di questi cinque mercati ha portato anche qualcosa di innovativo e sicuramente funzionale alle esigenze dei cittadini".

Via Pavese: nuove aiuole, ma presenze in calo

In via Pavese sono state realizzate migliorie alla pavimentazione, nuove aiuole e rifatti tracciamenti e impianti. Le presenze massime si attestano a 43 banchi. Anche qui il presidente di Ubat, Silvano Rittà, è intervenuto parlando di una "crisi incredibile". Da qui la richiesta di un compattamento o di un allargamento delle piazzole per evitare l’effetto a macchia di leopardo.

Nitti: mercato ricompattato con nuovi impianti

I lavori al mercato Nitti si sono conclusi a fine 2024. Con rifacimento degli impianti elettrici, idrici e fognari, nuova pavimentazione e tracciatura dei banchi. Gli stalli potenziali sono 49, con una presenza massima di 15 e minima di 14.

Sebastopoli: incroci rifatti e nuovo wc

Importanti interventi anche sull’asse di Sebastopoli, nel tratto tra via Tripoli e corso Orbassano: rifatti gli incroci con tracciature dedicate ai portatori di handicap, rinnovata la rete semaforica, installati portabici e transenne.

Rifatto l’intero plateatico del mercato insieme all’impianto elettrico e installato un nuovo wc su corso Orbassano. Gli stalli arrivano a 171 potenziali, con una presenza massima di 165. Qui, però, la commissione Santa Rita ha nuovamente chiesto di riasfaltare il tratto tra via Tripoli e corso Agnelli. Tra le criticità segnalate anche la presenza di buche e la mancanza di alberi in alcune aree.

Don Grioli: impianti rifatti, ma restano criticità

Il mercato Don Grioli ha chiuso i lavori a marzo 2025: nuovo layout dei banchi, rifacimento della pavimentazione (con doppio intervento) e risoluzione delle criticità sugli scarichi, per un investimento complessivo di 650mila euro. Manca ancora la tracciatura e la posizione definitiva dei banchi che un po' ha fatto storcere il naso ai presenti in commissione Commercio. "È stato concesso agli operatori di collocarsi liberamente e il risultato è stato disastroso" ha commentato il presidente di Ubat, Silvano Rittà.

"Inoltre il plateatico, in prima battuta, non rispondeva ai requisiti richiesti" ha aggiunto Rittà. Così in accordo con il Comune si è proceduto con ulteriori lavori, sempre a carico dell'impresa. "Ci siamo incontrati più volte per trovare soluzioni, chi sbaglia paga" ha concluso Chiavarino.

Secondo i dati illustrati, però, l’area del Don Grioli vanta oggi 118 stalli potenziali, con una presenza massima registrata di 34 e minima di 15. Tra le ipotesi per rivitalizzare l'area alcune opzioni tra cui la creazione di un parcheggio a disco orario nella parte oggi vuota. Mentre il consigliere di "Noi progettiamo per la 2", Piero Ventre, ha chiesto l’installazione di cartelli informativi per rilanciare il mercato. Magari da posizionare nei corsi Tazzoli, Siracusa, Cosenza e Orbassano.