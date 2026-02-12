Disordini del 31 gennaio, la Circoscrizione 2 approva un ordine del giorno di solidarietà

Solidarietà alle Forze dell’Ordine e ai giornalisti aggrediti durante i disordini del 31 gennaio scorso. È questo il contenuto dell’ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fi, Davide Balena, e approvato dal Consiglio della Circoscrizione 2, a pochi giorni dalla manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, sfociata in episodi di violenza e danneggiamenti in diverse zone della città.

Nel documento si fa riferimento ai “gravi episodi di devastazione urbana” avvenuti durante il corteo, quando gruppi di facinorosi avrebbero approfittato della mobilitazione per compiere atti vandalici contro beni pubblici e privati, creando momenti di tensione e pericolo per la cittadinanza. Nel testo si sottolinea come, nel corso dei disordini, siano stati aggrediti sia appartenenti alle forze dell’ordine impegnati nei servizi di ordine pubblico sia alcuni giornalisti presenti per documentare quanto stava accadendo.

L’atto ribadisce la necessità di distinguere il diritto costituzionale a manifestare pacificamente da comportamenti violenti e criminali, condannando con fermezza ogni forma di aggressione nei confronti delle istituzioni democratiche e della libertà di stampa. La Circoscrizione ha quindi espresso “la più sincera solidarietà e il pieno sostegno” agli operatori e ai cronisti coinvolti.

Al momento del voto, i gruppi di Avs e Movimento 5 Stelle non hanno partecipato alla votazione, senza tuttavia aprire polemiche in aula.