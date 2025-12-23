Natale a Lucento, funzione aperta alla Chiesa di Scientology di Torino

Condividendo lo spirito natalizio, Mercoledì 24 dicembre alle 17.30, presso la cappella della Chiesa di Scientology di Torino si celebrerà una speciale funzione tratta dalle opere di natura religiosa scritte da L. Ron Hubbard.

"Pace sulla terra e buona volontà per tutti" è il pensiero comune di tutti i padri spirituali che hanno speso la loro vita cercando di ripristinare la bontà fondamentale nell'animo umano, da sempre e ancora oggi troppo tormentato da dinamiche distruttive. Sarà anche occasione per una breve, ma significativa carrellata delle moltissime attività sociali che hanno visti impegnati i fedeli della comunità di Scientology locale nell'anno che sta volgendo al termine.

Un impegno che va dalla cooperazione interconfessionale, partecipando all'organizzazione di molte attività e convegni assieme ad altre realtà religiose alla protezione civile; dalla promozione e tutela dei Diritti Umani alla divulgazione del buon senso; dalle attività di miglioramento ambientale alla prevenzione alla droga. Nell'arco di un solo anno si tratta di oltre 15.000 ore di volontariato e centinaia tra servizi ed eventi che hanno interessato migliaia di persone.

Ad esempio: la mostra/documentario, promossa da volontarie e volontari del Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani (un ente laico internazionale sostenuto principalmente da fedeli della Chiesa di Scientology) sul tema degli abusi nel campo della salute mentale. Nel 2025 è stata visitata da 2.200 persone, molte delle quali studenti di diritto, professionisti del settore, giuristi, cittadini, associazioni, membri delle istituzioni. Un evento durato dodici giorni, con ingresso libero ad orario continuato, il cui programma ha incluso anche un convegno e diversi eventi correlati dando spazio a presentazioni di libri e proiezioni di film sul delicato argomento dei diritti violati da controversi trattamenti psichiatrici.

L'associazione di protezione civile fondata nel 2001 da Ministri Volontari di Scientology, Procivicos OdV, in convenzione con la Città di Torino, ha svolto decine di servizi richiesti dall'amministrazione in occasione di grandi eventi o di specifiche necessità, come il monitoraggio preventivo in caso di emergenze climatiche o in supporto all'assistenza di rifugiati. Inoltre, ogni settimana coordina persone assegnate dal Tribunale a Lavori di Pubblica Utilità in iniziative di protezione e miglioramento dell'ambiente, contribuendo fattivamente al decoro di parchi, giardini pubblici, quartieri periferici per un totale di oltre 75 interventi.

Tra Torino e provincia, altri volontari impegnati nella prevenzione alle tossicodipendenze hanno consegnato migliaia di copie dei libricini informativi intitolati "La Verità sulla Droga", facendoli avere a genitori, insegnanti, studenti, ma anche commercianti e imprenditori.

Nei suoi locali la Chiesa di Scientology di Torino ha inoltre organizzato e ospitato nel territorio della Circoscrizione 5, una rassegna intitolata il mARTEdì, che si è svolta ogni ultimo Martedì del mese: un momento dedicato appunto, all'arte. Si sono esibiti decine di persone tra musicisti, scrittori, ballerini e attori di tutte le religioni e anche non aderenti a religioni, ma uniti dal desiderio comune di contribuire alla vivacità culturale e artistica della periferia.

"Quanto sopra non è che una veloce e molto sintetica carrellata dell'opera volontaristica e umanitaria della nostra comunità religiosa - spiega Giuseppe Cicogna, portavoce della Chiesa di Scientology per il Piemonte occidentale, la Valle d'Aosta e la Liguria -. A questo si aggiunga il trasferimento di sede avvenuto tra i mesi di luglio e agosto di quest'anno, da via Villar, 2 in Borgo Vittoria, dove siamo stati con molto piacere per 12 anni, a via Sansovino 244, in zona Lucento, dove stiamo iniziando ad ambientarci in vista del grande e definitivo trasferimento a Torino Sud. Un grande e impegnativo progetto che comunque si completerà tra non meno di un paio d'anni. Tutto ciò per renderci conto di quante cose abbiamo fatto e di quanto ancora si potrà fare nel prossimo futuro, per l'intera comunità. Dopotutto le nostre mete non riguardano solo chi pratica la nostra religione, ma includono l'intera umanità, indipendentemente dal personale orientamento di credo. Siamo qui per questo ed è per questo che si sentiamo molto vicini allo spirito del Natale".

Appuntamento in via Sansovino 244 int. 1 dalle ore 17.30 alle 18:15 con ingresso libero, aperto a tutti. Auguri con ristoro a conclusione della funzione.