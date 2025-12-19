Presepe Vivente in Circoscrizione 5: il quartiere diventa una Betlemme a cielo aperto

Un intero quartiere si trasforma in un grande presepe a cielo aperto. Sabato 20 dicembre, a partire dalle 20.15, le vie della Circoscrizione 5 ospiteranno il presepe vivente, un appuntamento che unisce tradizione, spiritualità e partecipazione.

Il ritrovo è fissato presso il convento delle Suore di Carità dell’Assunzione, in via Natale Palli 31, da dove prenderà il via la Sacra Rappresentazione. Da qui il corteo si muoverà lungo le strade del quartiere, accompagnato da letture, canti e musiche della tradizione popolare natalizia, italiana e internazionale.

Il percorso culminerà ai giardini della Cascina Fossata, dove sarà allestita la scenografia finale dedicata alla Natività, con la rappresentazione della Sacra Famiglia e dei mestieri tradizionali, in un’atmosfera suggestiva capace di coinvolgere grandi e piccoli.

Un evento pensato per vivere il Natale in modo autentico, riscoprendo il valore della comunità, della memoria e delle tradizioni popolari, trasformando le strade del quartiere in un luogo di incontro, condivisione e racconto.