Attualità | 31 dicembre 2025, 14:34

La loro padrona muore improvvisamente in casa: quattro gatti spaventati cercano una nuova ‘famiglia’ a Torre Pellice

Si tratta di una mamma con tre figli maschi che sono al momento curati a domicilio da una vicina e da una volontaria dell’Enpa, ma che devono essere ricollocati entro il 3 gennaio

Uno dei gatti da adottare

La loro padrona è morta improvvisamente nell’alloggio in cui vivevano e sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto. Torre Pellice si sta mobilitando per trovare una nuova casa a una mamma gatto con i suoi tre figli: “Nei giorni scorsi è mancata improvvisamente la loro ‘mamma umana’ e loro sono rimasti traumatizzati nel vederla senza vita e dall’ingresso dei Vigili del fuoco nell’alloggio” racconta Edi Morini, una delle persone che si sta prendendo cura di ricollocare gli animali.

Ma il tempo stringe: “Al momento i gatti sono ancora a casa loro, tuttavia entro il 3 gennaio devono lasciare l’appartamento. Nel frattempo una vicina di casa, e una volontaria dell’Ente Nazionale Protezione Animali, li stanno sfamando e curando a domicilio”.

Nel caso nessuno li volesse adottare, gli animali verranno portati al canile di Bibiana: “Vorremo evitarlo perché sono spaventati, hanno sempre vissuto in alloggio e non sono mai entrati in contatto con cani”.

La mamma gatto è del 2016 mentre i tre figli maschi del 2018: “Speriamo in un’adozione di gruppo in modo da non doverli dividere”. I gatti sono tutti sterilizzati.

Per informazioni e per adottarli contattare i numeri: 340 3196513, 320 4235696.

Elisa Rollino

