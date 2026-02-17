Uomo morto in via San Marino, proseguono le indagini: non si esclude l'ipotesi di un suicidio

Sono in corso le indagini dopo la tragedia che si è verificata nella serata di ieri in via San Marino, nel cuore del quartiere Santa Rita. Gli investigatori sono al lavoro per far luce sulle cause della morte dell'uomo di 58anni di origine straniera trovato senza vita alla periferia Sud di Torino con una profonda ferita al collo.

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri. E nella notte sono stati sentiti alcuni testimoni, mentre prosegue l’analisi delle immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona. Nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella del suicidio. Accanto alla vittima è stato trovato un coltello e la vittima aveva con sé i propri effetti personali.