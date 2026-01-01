Spaccio in Aurora: arrestati tre pusher su segnalazione di un residente della zona

La segnalazione è arrivata da un residente della zona e, poco dopo, sono scattate le manette ai polsi. A finire nei guai, dopo l'intervento da parte degli agenti della Polizia di Stato, sono stati tre cittadini maghrebini, rispettivamente di 20, 24 e 31 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

E' accaduto in lungo Dora Napoli, nel quartiere Aurora: una telefonata al 112 raccontava di una attività di spaccio effettuata da tre uomini. I poliziotti hanno individuato e fermato i tre giovani mentre camminavano in direzione via Cigna: uno di loro ha tentato di liberarsi di un panetto di hashish, lasciandolo cadere vicino ad un’aiuola, ma gli agenti lo hanno subito recuperato, che hanno anche rinvenuto un sacchetto, nascosto poco prima in un cestino dell’immondizia, con all'interno sostanza stupefacente.

Complessivamente, gli agenti hanno rinvenuto circa 80 grammi di hashish e 120 euro in denaro. La Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto la convalida degli arresti.